Новые пункты аэродоставки станут доступны жителям Советского района

Кроме того, БВС могут начать использовать для доставки продуктов питания и лекарственных препаратов в отдаленные части региона. Например, во время паводка или других природных явлений эта технология может сыграть важную роль. В связи с этим систему планируют интегрировать в существующие логистические процессы.