Новые пункты аэродоставки станут доступны жителям Советского района

В ближайшее время в Советском районе Нижнего Новгорода появятся новые пункты аэродоставки. Об этом сообщила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина в беседе с ИА «Время Н».
На данный момент пункты аэродоставки открыты в Новой Кузнечихе в Нижнем Новгороде и на Бору. Грузы принимаются и выдаются на специальных площадках. Беспилотные воздушные суда (БВС) «Курьер-30» создает нижегородская компания «Клеверкоптер».
БВС могут доставлять малогабаритные грузы, товары первой необходимости и продукты питания.
«Беспилотные авиационные системы являются государственным приоритетом: реализуется соответствующий национальный проект, а в регионах создаются условия для тестирования и внедрения новых решений. У Нижегородской области для этого есть все необходимые компетенции: сильные научные школы, собственные разработчики и производители беспилотных систем, опыт реализации технологических проектов», — отметила Елена Гущина.
С момента запуска весной 2025 года БВС совершили уже 2 тысячи полетов. Для доставки доступен маршрут, связывающий Нижний Новгород и Бор. А совсем недавно были протестированы маршруты между улицами Костина, Голубева и Геологов в Нижнем Новгороде.
Сеть аэродоставки стремительно развивается. При разработке учитываются потребности жителей, особенности воздушного пространства и требования безопасности.
Главным преимуществом беспилотных курьеров является их скорость. Они могут выполнить доставку всего за 15 минут. Это актуально в условиях высокой транспортной загруженности.
Кроме того, БВС могут начать использовать для доставки продуктов питания и лекарственных препаратов в отдаленные части региона. Например, во время паводка или других природных явлений эта технология может сыграть важную роль. В связи с этим систему планируют интегрировать в существующие логистические процессы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru объяснили, как отличить беспилотники от курьеров и зачем в регионе развивают аэродоставку.