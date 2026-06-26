Глава Южного командования США в Каракасе руководит спасателями

К побережью Венесуэлы уже движутся десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale и корабль прибрежной зоны USS Billings (LCS 15). Они будут задействованы в спасательных операциях.
В SOUTHCOM уточнили, что USS Fort Lauderdale будет использваться в качестве плавучего командного центра. Его полетная палуба позволяет размещаться тяжелым транспортным вертолетам, а доковая палуба используется для спуска десантных катеров.
«Маневренный USS Billings может оказывать поддержку вблизи береговой линии, ускоряя операции по ликвидации последствий стихийных бедствий», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что администрация Соединенных Штатов приняла решение направить Венесуэле финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Эти средства пойдут на устранение последствий мощных землетрясений, которые нанесли серьезный урон стране.