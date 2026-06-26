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Глава Южного командования США в Каракасе руководит спасателями

Глава Южного командования США (SOUTHCOM) генерал-майор Кевин Дж. Джаррард прибыл в Каракас, чтобы руководить работой американских гуманитарных и спасательных служб, прибывших для оказания помощи после землетрясения. Об этом сообщило само командование.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В регион уже направлены дополнительные американские силы США для поддержки операций по оказанию помощи, проводимых правительством США под руководством Госдепа в Венесуэле после разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня», — говорится в заявлении.

К побережью Венесуэлы уже движутся десантно-вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale и корабль прибрежной зоны USS Billings (LCS 15). Они будут задействованы в спасательных операциях.

В SOUTHCOM уточнили, что USS Fort Lauderdale будет использваться в качестве плавучего командного центра. Его полетная палуба позволяет размещаться тяжелым транспортным вертолетам, а доковая палуба используется для спуска десантных катеров.

«Маневренный USS Billings может оказывать поддержку вблизи береговой линии, ускоряя операции по ликвидации последствий стихийных бедствий», — добавили в пресс-службе ведомства.

Командование также направило в Венесуэлу военные вертолеты, которые займутся воздушной перевозкой поисково-спасательных групп во время операций по оказанию помощи. В миссии также примут участие транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules.

Ранее стало известно, что администрация Соединенных Штатов приняла решение направить Венесуэле финансовую помощь в размере 150 миллионов долларов. Эти средства пойдут на устранение последствий мощных землетрясений, которые нанесли серьезный урон стране.

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