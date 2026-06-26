СМИ: Южная Корея намерена обучить 500 тыс. военных управлению дронами

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк заявил, что все подразделения ВС Южной Кореи пройдут подготовку в качестве операторов БПЛА в рамках кардинального пересмотра военной стратегии. Минобороны, в свою очередь, подчеркнуло, что беспилотники должны стать «универсальным средством боя» на вооружении южнокорейской армии, а не использоваться отдельными подразделениями, передает Reuters. План предусматривает подготовку 500 тыс. военнослужащих армии, ВМФ, ВВС и морской пехоты, добавляет британская газета The Guardian.
Все солдаты должны иметь возможность использовать беспилотники в качестве второго личного оружия.
По данным Guardian, к концу 2026 года южнокорейские военные планируют закупить около 11 тыс. коммерческих беспилотников для учебных целей и порядка 60 тыс. — к 2029 году. Одновременно к 2030 году ведомство закупит более 20 тыс. недорогих одноразовых ударных беспилотников, а также внедрит системы «рой» на основе искусственного интеллекта и поставит на вооружение барражирующие боеприпасы.
Кроме того, Южная Корея внедрит системы борьбы с беспилотниками, такие как лазеры и мощное микроволновое оружие, и добьется, чтобы каждая служба могла проводить наблюдение и наносить удары с помощью беспилотников, а не полагаться на централизованное командование.