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СМИ: Южная Корея намерена обучить 500 тыс. военных управлению дронами

Министерство обороны Южной Кореи в пятницу сообщило, что обучит 500 тыс. военнослужащих управлению дронами и оснастит подразделения десятками тысяч беспилотников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк заявил, что все подразделения ВС Южной Кореи пройдут подготовку в качестве операторов БПЛА в рамках кардинального пересмотра военной стратегии. Минобороны, в свою очередь, подчеркнуло, что беспилотники должны стать «универсальным средством боя» на вооружении южнокорейской армии, а не использоваться отдельными подразделениями, передает Reuters. План предусматривает подготовку 500 тыс. военнослужащих армии, ВМФ, ВВС и морской пехоты, добавляет британская газета The Guardian.

Все солдаты должны иметь возможность использовать беспилотники в качестве второго личного оружия.

Ан Гю Бэк
министр обороны Южной Кореи

По данным Guardian, к концу 2026 года южнокорейские военные планируют закупить около 11 тыс. коммерческих беспилотников для учебных целей и порядка 60 тыс. — к 2029 году. Одновременно к 2030 году ведомство закупит более 20 тыс. недорогих одноразовых ударных беспилотников, а также внедрит системы «рой» на основе искусственного интеллекта и поставит на вооружение барражирующие боеприпасы.

Ан пояснил, что его ведомство по соображениям безопасности будет использовать компоненты исключительно отечественного производства, а не полагаться на китайские комплектующие при производстве дронов.

Кроме того, Южная Корея внедрит системы борьбы с беспилотниками, такие как лазеры и мощное микроволновое оружие, и добьется, чтобы каждая служба могла проводить наблюдение и наносить удары с помощью беспилотников, а не полагаться на централизованное командование.

Оба издания отмечают, что Сеул и Пхеньян учли уроки конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, где беспилотные системы изменили правила ведения боевых действий, и активизировали свои усилия в сфере БПЛА.

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