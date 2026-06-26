От «успешного успеха» к гармонии: Как меняются мечты нижегородской молодежи

В преддверии Всероссийского дня молодежи, который отмечают 27 июня, особенно заметно, как в Нижегородской области поддерживают молодое поколение и создают условия для его развития. При этом устремления современной молодежи заметно изменились по сравнению с тем, о чем мечтали их ровесники еще пять лет назад. Об этом рассказывает Pravda-nn.ru.
Прогуливаясь по Большой Покровской в конце июня, можно увидеть огромное количество молодежи, и от них зависит будущее страны. Вопреки распространенному мнению о легкомысленности молодых, их мечты способны удивить. Так, студентка Катя, отдыхая с подругами после экзамена, призналась, что ее главная цель — встретить близкого человека и построить с ним счастливую жизнь, а профессиональные успехи придут со временем. Ее подруга Марина поделилась, что устала гнаться за навязанным образом «успешного успеха» и сравнивать себя с блогерами-миллионниками: собственная квартира остается важной мечтой, но куда ценнее для нее быть рядом с любимым человеком и вместе преодолевать трудности.
Социологические исследования подтверждают этот сдвиг в приоритетах. По данным ВЦИОМ, топ главных жизненных целей молодежи — занятие любимым делом, карьера и семья.
Александр, гуляя с собакой в Заповедных кварталах, рассказал, что для него важно заниматься тем, что по душе, и при этом приносить пользу окружающим. Деньги, конечно, имеют значение, но не стоит жертвовать личными ценностями ради высокого дохода.
Еще одной ключевой ценностью для молодого поколения стала справедливость: современную молодежь нельзя назвать поколением потребления. Такие ориентиры, как статус, известность, полезные связи или доступ к власти, уходят на второй план. Вместо этого молодые люди делают ставку на профессиональную и родительскую самореализацию, а каждый пятый стремится внести вклад в общество и сделать что-то значимое для других.
Эксперты связывают эти перемены с приходом нового поколения — зумеров, которые сейчас активно входят во взрослую жизнь. Нижегородский социолог Александр Прудник отмечает, что нынешняя молодежь, которой сегодня 16−18 лет, принципиально отличается от предшественников. Изменения обусловлены не столько воспитанием, сколько новым взглядом на мир. Это поколение демонстрирует осознанное отношение к жизни, уделяет внимание физическому и психическому здоровью и стремится к гармонии. По словам социолога, именно эти молодые люди будут формировать облик мира примерно через 25 лет — и если их жизненные установки окажутся востребованы, будущее может стать более комфортным для всех.
Отказ от культа «успешного успеха», тяга к созданию семьи, желание найти работу, которая радует и приносит пользу — все это меняет и поведенческие модели молодежи. Например, все больше молодых людей выбирают переезд из мегаполисов в небольшие города или даже в сельскую местность. При этом, как признает Александр Прудник, невозможно точно сказать, какие именно механизмы привели к смене приоритетов с карьеризма на семейные ценности. Ни семья, ни школа, ни государственная политика не способны полностью контролировать этот процесс: развитие общества как раз и строится на том, что каждое новое поколение создает собственный мир, переосмысляя опыт старших и предлагая свои ориентиры. Судя по текущим опросам и наблюдениям, этот новый мир может оказаться по душе многим.