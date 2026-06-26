От «успешного успеха» к гармонии: Как меняются мечты нижегородской молодежи

Отказ от культа «успешного успеха», тяга к созданию семьи, желание найти работу, которая радует и приносит пользу — все это меняет и поведенческие модели молодежи. Например, все больше молодых людей выбирают переезд из мегаполисов в небольшие города или даже в сельскую местность. При этом, как признает Александр Прудник, невозможно точно сказать, какие именно механизмы привели к смене приоритетов с карьеризма на семейные ценности. Ни семья, ни школа, ни государственная политика не способны полностью контролировать этот процесс: развитие общества как раз и строится на том, что каждое новое поколение создает собственный мир, переосмысляя опыт старших и предлагая свои ориентиры. Судя по текущим опросам и наблюдениям, этот новый мир может оказаться по душе многим.