Замыслы Третьего рейха против СССР были чудовищными, заявили в Минобороны

МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Замыслы и действия Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими, указал заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
«Оценивая сегодня фашистскую агрессию, необходимо подчеркнуть, что замыслы и действия верхушки Третьего рейха против советского народа были чудовищно жестокими», — сказал он.
Горемыкин указал, что политика геноцида была заложена в государственную доктрину Третьего рейха, целью которой было расширение границ на Восток. Замминистра обороны обратил внимание на то, что согласно планам нацистского руководства, первый этап войны должен был сопровождаться уничтожением около 30 миллионов советских граждан путем организованного голода и прямых массовых казней.
«Сегодня даже трудно вообразить — какую надо было иметь внутреннюю силу, несгибаемую волю людям того военного времени, чтобы выдержать нечеловеческие испытания. За нашу священную победу советский народ заплатил огромную цену. На полях сражений погиб каждый шестой гражданин СССР. Каждый третий белорус», — подчеркнул замглавы Минобороны РФ.