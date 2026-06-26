Замыслы Третьего рейха против СССР были чудовищными, заявили в Минобороны

Горемыкин указал, что политика геноцида была заложена в государственную доктрину Третьего рейха, целью которой было расширение границ на Восток. Замминистра обороны обратил внимание на то, что согласно планам нацистского руководства, первый этап войны должен был сопровождаться уничтожением около 30 миллионов советских граждан путем организованного голода и прямых массовых казней.