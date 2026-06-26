Женщина из Латвии отстояла право на проживание в Нижегородской области

В 2023 году 74-летняя гражданка Латвии переехала в Нижегородскую область к мужу и дочерям и получила вид на жительство. Позже женщине начислили более 400 тысяч рублей — пошлина за ввоз автомобиля в 2007 году. К тому времени пенсионерка уже продала машину за 70 тысяч рублей. При этом никакого уведомления о долге женщина не получала.