Работа с детьми и создание безопасной среды: что может снизить число наркозависимых людей

Употребление наркотиков — это не только личная проблема, но и социальная угроза. Наркотики оказывают разрушительное воздействие на здоровье, психику и социальные отношения. Профилактика направлена на предотвращение приема наркотиков, что может существенно снизить количество зависимых людей и связанных с этим социальных проблем.