Калининградскую область накрыла волна белых грибов

«Поляны есть, по пять, шесть штук, — рассказала она. — Но 70 процентов грибов — червивые. Конечно, всё немного не так, как хотелось бы, но как же здорово белые выискивать, обнаруживать и одолевать! Ведь настолько они непредсказуемые».