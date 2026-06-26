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Калининградские шпроты и консервы представили на выставке в Минске

Наша область принимает участие в большом форуме регионов Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Товары калининградских предпринимателей — консервы, сладости, янтарь, напитки, одежду и прочее — на форуме регионов Беларуси и России представил Алексей Беспрозванных в пятницу, 26 июня. Стенд Калининградской области, в Belexpo в Минске, посетили председатель Совета Федерации ФС России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, а также посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, губернатор выступил в роли экскурсовода.

Как сказала Валентина Матвиенко калининградские рыбные консервы — «нарасхват» в магазинах страны. Беларусь — не исключение.

Всего на коллективном стенде региона представлены товары девяти компаний. Участие в выставке принимают белорусские и российские производители, ремесленники, представители бизнеса и торговли.

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