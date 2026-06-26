Калининградские шпроты и консервы представили на выставке в Минске

Товары калининградских предпринимателей — консервы, сладости, янтарь, напитки, одежду и прочее — на форуме регионов Беларуси и России представил Алексей Беспрозванных в пятницу, 26 июня. Стенд Калининградской области, в Belexpo в Минске, посетили председатель Совета Федерации ФС России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, а также посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов.