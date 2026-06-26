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Нутрициолог рассказала, как отучить детей от покупных сладостей

Сергунина: домашние снеки снижают интерес детей к чипсам и конфетам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Домашние снеки из натуральных продуктов могут отучить детей от магазинных сладостей и чипсов, рассказала нутрициолог Вероника Сергунина.

«Сухарики, чипсы и конфеты — это рафинированная еда, то есть пища, лишенная нутритивной плотности. Она не создает чувства сытости и насыщения, не несет полезных витаминов и минералов, то есть функциональной пользы. Если приготовите те же самые сэндвичи, порезанные фрукты или ягоды, тогда вероятность, что ребенок будет выбирать магазинные снеки, становится значительно ниже», — сказала Сергунина NEWS.ru.

По словам эксперта, вместо чипсов можно запечь батат или приготовить хрустящие овощные палочки из кабачков, а конфеты заменить домашними сладостями из сухофруктов или орехов. Такие снеки можно давать детям каждый день — они питательны и закрывают потребности ребенка, пояснила Сергунина. Также она посоветовала предлагать детям сэндвичи, нарезанные фрукты или ягоды — это дополнительно снижает желание есть магазинные сладости.