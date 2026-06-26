Под Волгоградом СК уличил заведующую детсадом в фиктивном трудоустройстве родственника

В Новоаннинском районе Волгоградской области СК завершил расследование в отношении заведующей детсадом. Руководитель была уличена правоохранителями в фиктивном трудоустройстве родственника-алиментщика. Мужчина числился в учреждении, а из его зарплаты вычитались денежные средства на содержание ребёнка, при этом в реальности трудовые обязанности выполнял другой человек.