В Нижнем Новгороде открыли новый центр здоровья

Новый центр здоровья открыли на базе поликлиники № 30 в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Его создали при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В центре все желающие могут бесплатно пройти комплексное экспресс-обследование организма и получить затем карту здорового образа жизни с индивидуальной программой коррекции факторов риска. Также посетителям центра предоставляют персональные рекомендации по рациональному питанию и физической активности.
Учреждение оснащено всем необходимым для глубокого анализа состояния организма. В центре, например, можно пройти биоимпедансометрию. Такой метод исследования позволяет пациенту получить анализ состава своего тела. Также в центре можно пройти спирометрию и оценить состояние сосудов.
Обследование организуют бесплатно, если у пациента есть полис ОМС. Запись осуществляется через «Портал пациента Нижегородской области». Отметим, что в настоящее время в регионе работают 15 центров здоровья для взрослых. 7 из них расположены в Нижнем Новгороде.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.