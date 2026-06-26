Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победители конкурса «Молодой Нижний» проведут мастер‑классы и дегустации на Дне молодёжи

Мероприятия состоятся в павильоне «Молодой Нижний».

Победители городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» проведут мастер‑классы, викторины и дегустации в рамках празднования Дня молодёжи в Александровском саду.

. Как сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода, участники конкурса и молодёжные советы подготовили разноплановую познавательную и развлекательную программу, которая будет работать в павильоне «Молодой Нижний» 27 июня.

Расписание ключевых активностей:

12:30 — настольные игры и мастер‑класс по каллиграфии. 13:00−14:30 — интерактивная геральдическая игра от молодёжных сообществ. 13:30 — викторина и интерактивы о блюдах народов России, выставка макетов БПЛА. 14:30 — марафон интерактивных уроков «Энерго Уроки» и викторина по финансовой грамотности; одновременно с 14:30 по 16:00 — создание молодёжного мудборда. 16:00 — дегустация необычных сортов чая и знакомство с чайными традициями народов России; с 16:00 по 17:00 — активности от предприятий и организаций города. 17:00−18:30 — «Колесо фортуны» и «Кубик с пожеланиями». 17:30 — встреча с активной молодёжью и знакомство с молодёжной политикой Нижнего Новгорода.

На протяжении всего дня в павильоне будут работать дополнительные активности от департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики, организаторы обещают площадки для всех возрастов и интересов. Праздничная программа предназначена как для активной молодёжи, так и для семейных посетителей, желающих познакомиться с проектами и инициативами городской молодёжной среды.

Ранее сообщалось, что насыщенная праздничная программа ожидает нижегородцев в День молодёжи.

(12+).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше