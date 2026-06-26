Победители конкурса «Молодой Нижний» проведут мастер‑классы и дегустации на Дне молодёжи

Победители городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний» проведут мастер‑классы, викторины и дегустации в рамках празднования Дня молодёжи в Александровском саду.
. Как сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода, участники конкурса и молодёжные советы подготовили разноплановую познавательную и развлекательную программу, которая будет работать в павильоне «Молодой Нижний» 27 июня.
Расписание ключевых активностей:
12:30 — настольные игры и мастер‑класс по каллиграфии. 13:00−14:30 — интерактивная геральдическая игра от молодёжных сообществ. 13:30 — викторина и интерактивы о блюдах народов России, выставка макетов БПЛА. 14:30 — марафон интерактивных уроков «Энерго Уроки» и викторина по финансовой грамотности; одновременно с 14:30 по 16:00 — создание молодёжного мудборда. 16:00 — дегустация необычных сортов чая и знакомство с чайными традициями народов России; с 16:00 по 17:00 — активности от предприятий и организаций города. 17:00−18:30 — «Колесо фортуны» и «Кубик с пожеланиями». 17:30 — встреча с активной молодёжью и знакомство с молодёжной политикой Нижнего Новгорода.
На протяжении всего дня в павильоне будут работать дополнительные активности от департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики, организаторы обещают площадки для всех возрастов и интересов. Праздничная программа предназначена как для активной молодёжи, так и для семейных посетителей, желающих познакомиться с проектами и инициативами городской молодёжной среды.
Ранее сообщалось, что насыщенная праздничная программа ожидает нижегородцев в День молодёжи.
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