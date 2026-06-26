В Новосибирской области запустили межрегиональный научно-популярный тур

Например, в Нижнем Новгороде Евгений посетил симуляционный центр медицинского университета и Дом научной коллаборации, а также попробовал себя в роли инженера в лаборатории «Умная фабрика» и познакомился с аддитивными технологиями на предприятии «Фолипласт». В Уфе он увидел создание биомедицинских имплантатов в кампусе Евразийского НОЦ, побывал в лаборатории «Моторы будущего» и на учебном буровом полигоне, а также посетил геопарк ЮНЕСКО «Торатау».