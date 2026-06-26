В Новосибирской области запустили межрегиональный научно-популярный тур

Первый в России «Межрегиональный научный экспресс» стартовал в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Он объединил научные, образовательные и производственные центры Республики Башкортостан, Нижегородской и Новосибирской областей. Первым участником научного путешествия стал 16-летний Евгений Богдашов из Заволжья — победитель шестого сезона всероссийского конкурса «Наука. Территория героев». За десять дней он проехал через три региона, погружаясь в уникальные научные экосистемы страны.
Например, в Нижнем Новгороде Евгений посетил симуляционный центр медицинского университета и Дом научной коллаборации, а также попробовал себя в роли инженера в лаборатории «Умная фабрика» и познакомился с аддитивными технологиями на предприятии «Фолипласт». В Уфе он увидел создание биомедицинских имплантатов в кампусе Евразийского НОЦ, побывал в лаборатории «Моторы будущего» и на учебном буровом полигоне, а также посетил геопарк ЮНЕСКО «Торатау».
Завершающей точкой маршрута стал Новосибирск. В технопарке Академгородка Евгений увидел, как научные идеи превращаются в бизнес-продукты. В Институте цитологии и генетики СО РАН он познакомился с современными методами редактирования генома, а в Научно-образовательном центре «Эволюция Земли» при НГУ совершил путешествие сквозь миллионы лет истории планеты.
Организаторы планируют сделать «Межрегиональный научный экспресс» ежегодным. Отбор участников будет проходить на конкурсной основе среди победителей всероссийских олимпиад и конкурсов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.