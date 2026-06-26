Очередной обмен пленными: 160 россиян доставлены в Белоруссию

Взамен украинской стороне передали 160 военнопленных ВСУ. Как уточнили в военном ведомстве, освобожденные россияне уже находятся на территории Белоруссии.
Сейчас с ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, добавили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию. Там они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — сообщает Минобороны РФ.
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