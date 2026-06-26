МЧС рассылает калининградцам сообщения о жаре +37 °С

В Калининграде с пятницы, 26 июня — аномальная жара. Сегодня региональное управление МЧС рассылает жителям области сообщения с предупреждением о температуре днем до 29 июня включительно +35…+37 °С.
В сильную жару не находитесь долгое время на улице под солнцем, ищите тень, больше пейте воды.
Управление по делам ГО и ЧС также призывает калининградцев максимально серьезно отнестись к их рекомендациям. С 11:00 до 17:00 лучше вообще не выходить на улицу без особой необходимости.
Берегите себя и своих питомцев!
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше