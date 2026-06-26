Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобре Прикамья рассказали, сколько детей вывезли из лагерей Крыма

23 июня в родительских чатах учителя запросили информацию о детях, которые находились на отдыхе в Республике.

О количестве детей, которых вывезли из Республики Крым, рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве образования Пермского края.

Вечером 23 июня в родительских чатах учителя запросили информацию о детях, которые находились на отдыхе в крымких детских лагерях. Родители предположили, что информацию собирали для того, чтобы отправить ребят домой.

В краевом минобре сайту perm.aif.ru пояснили, что регион одним из первых централизованно вывез детей из международного центра «Артек» после указа главы Республики Крым от 22 июня 2026 года. На тот момент в лагере находились 46 ребят из Прикамья.

В тот же день большая часть детей покинула полуостров: 35 ребят направились на отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае, 7 вернулись домой в Пермь. Ещё четверо покинут Артек до 26 июня.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше