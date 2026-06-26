В Минобре Прикамья рассказали, сколько детей вывезли из лагерей Крыма

О количестве детей, которых вывезли из Республики Крым, рассказали сайту perm.aif.ru в Министерстве образования Пермского края.
Вечером 23 июня в родительских чатах учителя запросили информацию о детях, которые находились на отдыхе в крымких детских лагерях. Родители предположили, что информацию собирали для того, чтобы отправить ребят домой.
В краевом минобре сайту perm.aif.ru пояснили, что регион одним из первых централизованно вывез детей из международного центра «Артек» после указа главы Республики Крым от 22 июня 2026 года. На тот момент в лагере находились 46 ребят из Прикамья.
В тот же день большая часть детей покинула полуостров: 35 ребят направились на отдых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае, 7 вернулись домой в Пермь. Ещё четверо покинут Артек до 26 июня.