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В Калининградской области прогнозируют 37-градусную жару на выходные

До плюс 35−37 градусов прогреется воздух в Калининградской области 27 и 28 июня, предупредили в главном управлении МЧС России по региону.

Источник: "Российская газета"

До плюс 35−37 градусов прогреется воздух в Калининградской области 27 и 28 июня, предупредили в главном управлении МЧС России по региону.

Сильная жара продлится до понедельника. Днем температура воздуха может достигать пиковых значений до плюс 37 градусов, говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными, заботиться о своем здоровье и не находиться долго на палящем солнце.

Калининградские синоптики отметили, что причиной летнего зноя стала атмосферная циркуляция. «Гребень высотного антициклона, образующий “тепловой купол”, вытянется к северу и востоку Европы, пуская в регион разогретый тропический воздух. Будет сухо, солнечно и очень жарко», — прокомментировали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Грядущий зной может побить температурный рекорд 2019 года, когда столбик термометра поднялся в российском эксклаве выше отметки в плюс 34 градуса. При этом специалисты отмечают, что пиковых значений следует ожидать лишь в городах с плотной застройкой.

Несмотря на жару, Балтийское море пока прогрелось у побережья до плюс 19 градусов. Кроме того, из-за высокой температуры вода продолжает «цвести». Особенно это заметно в Балтийске и Янтарном.

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