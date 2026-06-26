В Калининградской области прогнозируют 37-градусную жару на выходные

До плюс 35−37 градусов прогреется воздух в Калининградской области 27 и 28 июня, предупредили в главном управлении МЧС России по региону.
Сильная жара продлится до понедельника. Днем температура воздуха может достигать пиковых значений до плюс 37 градусов, говорится в сообщении.
Жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными, заботиться о своем здоровье и не находиться долго на палящем солнце.
Калининградские синоптики отметили, что причиной летнего зноя стала атмосферная циркуляция. «Гребень высотного антициклона, образующий “тепловой купол”, вытянется к северу и востоку Европы, пуская в регион разогретый тропический воздух. Будет сухо, солнечно и очень жарко», — прокомментировали в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Грядущий зной может побить температурный рекорд 2019 года, когда столбик термометра поднялся в российском эксклаве выше отметки в плюс 34 градуса. При этом специалисты отмечают, что пиковых значений следует ожидать лишь в городах с плотной застройкой.
Несмотря на жару, Балтийское море пока прогрелось у побережья до плюс 19 градусов. Кроме того, из-за высокой температуры вода продолжает «цвести». Особенно это заметно в Балтийске и Янтарном.