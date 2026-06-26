Конкурс на маршрут № 46 в Самаре признали несостоявшимся

История проблемы тянется с февраля 2026 года — тогда работу маршрута пришлось остановить из-за аннулирования свидетельства у прежнего перевозчика. Сразу после этого власти запустили процедуру поиска новой компании. Первый конкурс не дал результата. В марте объявили повторный отбор — и снова без успеха. Нынешний, уже четвертый по счету конкурс, также признали несостоявшимся: к моменту вскрытия конвертов 25 июня желающих взять маршрут на себя так и не нашлось.