В Анадыре обновят дорогу около Ледового дворца и окружной спортшколы

Участок дороги около Ледового дворца и окружной спортшколы обновят в Анадыре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Работы проведут на отрезке длиной 250 м. Специалисты заменят грунтовое покрытие на бетонное, обустроят тротуар и смонтируют освещение. Сначала они выполнят планировку территории. Затем демонтируют старое покрытие. Далее специалисты обустроят основания тротуаров и забетонируют участок. Завершить работы планируют до конца октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.