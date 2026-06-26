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Трёх человек удалось спасти в Нижнем Новгороде за июнь

12 июня при прыжке с мостика 17-летний юноша травмировал голову.

В Нижнем Новгороде опубликовали отчёт спасательных служб за июнь. Каждая зафиксированная в документе ситуация связана с предотвращением трагедии и спасением жизней. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцетях.

Так, 12 июня произошёл инцидент с 17‑летним подростком: при прыжке с мостика юноша травмировал голову. На месте оперативно сработали спасатели Юрий Морозов и Артём Соловьёв — они извлекли пострадавшего из воды и обеспечили ему первичную помощь до приезда бригады медиков. Состояние подростка стабилизировано.

Кроме того, в течение месяца зафиксированы ещё два случая спасения. Двое мужчин находились в воде вне специально оборудованной пляжной зоны и оказались в критической ситуации — начали тонуть.

Граждане, ставшие свидетелями происшествия, своевременно позвонили по номеру «112» и предприняли меры для оказания помощи. Спасатели, прибывшие на место в кратчайшие сроки, эвакуировали пострадавших на берег и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Оба мужчины остались живы.

Приведённые эпизоды, по словам мэра, лишь часть примеров самоотверженных действий, демонстрирующих высокий уровень ответственности и готовности к решительным мерам.

Ранее тело утонувшего мужчины нашли в реке у села Дивеево.