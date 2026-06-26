Трёх человек удалось спасти в Нижнем Новгороде за июнь

Так, 12 июня произошёл инцидент с 17‑летним подростком: при прыжке с мостика юноша травмировал голову. На месте оперативно сработали спасатели Юрий Морозов и Артём Соловьёв — они извлекли пострадавшего из воды и обеспечили ему первичную помощь до приезда бригады медиков. Состояние подростка стабилизировано.