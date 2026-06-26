Инфляция вновь замедлилась во всех регионах Черноземья

В Курской области годовая инфляция замедлилась и составила 5,54%. По данным Курскстата, ИПЦ (индекс потребительских цен) достиг 103,13%. Цены в мае практически не изменились (снизились на 0,01%), наиболее заметно подорожали услуги на 0,46%. Цены на продовольствие, напротив, за май снизились на 0,55%. С исключением сезонности в мае они росли медленнее, чем в апреле. Среди причин снижения называют региональную особенность ценообразования. Плата за услуги дошкольного воспитания, которая не менялась длительное время из-за социальной значимости, в апреле была скорректирована вследствие роста издержек. В мае она не корректировалась.