Ученые в Перми создали безглютеновый хлеб с повышенной пищевой ценностью

Разработанные мучные смеси могут применяться в пекарнях и на хлебозаводах для массового производства безглютенового хлеба. По словам исследователей, такой продукт по вкусу и качеству будет близок к традиционному пшеничному, при этом останется более полезным. Все ингредиенты доступны в России, что упрощает внедрение технологии и не требует импортных поставок.