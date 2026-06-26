«Я просто карту дал!» Как дети и подростки становятся пособниками аферистов

Телефонные мошенники не работают сами по себе. За каждым разводом пенсионерки на миллион рублей, за каждым «вы являетесь подозреваемым по делу о терроризме», за каждым «переведите сбережения на безопасный счёт» стоит цепочка людей, которые обеспечивают аферистам как саму техническую возможность звонков, так и физическую доставку денег. Кто-то продаёт свою банковскую карту за три тысячи рублей, кто-то приезжает к бабушке и забирает пакет с наличными, а кто-то арендует квартиру и оборудует в ней узел связи с двумя тысячами сим-карт. Но вне зависимости от роли, все они — соучастники, и всех их судят.
Как устроена эта цепочка, какие сроки грозят каждому её звену и почему стандартные отговорки, работавшие ещё пару лет назад, больше не спасают, hab.aif.ru помог разобраться юрист Данил Шундик.
Кто есть кто.
Любая телефонная афера держится на трёх опорах, и каждая из них — это живые люди, которых находят, вербуют и оплачивают.
Первые — дропперы. Это владельцы банковских карт, которые предоставляют свои счета или доступ к онлайн-банку для вывода похищенных денег. Иногда карту просто продают за символическую сумму, иногда её оформляют специально для передачи, иногда человек сам сидит в приложении и переводит поступившие средства дальше по цепочке. Именно дропперы — самое массовое звено и, как следствие, самое уязвимое. Их вербуют в компьютерных клубах, через объявления о подработке, через знакомых. Платят копейки, рискуют — годами свободы.
Вторые — курьеры. Это те, кто физически приезжает к жертве и забирает наличные. Именно их видит пенсионерка, открывающая дверь. Именно их лицо — единственное, что может запомнить потерпевший. Именно они становятся главной мишенью для следствия, потому что их проще всего вычислить по камерам, маршрутам и свидетельским показаниям. Курьер — самое опасное амплуа в этой цепочке.
Третьи — организаторы узлов связи. Это технари, которые арендуют квартиры, устанавливают сим-боксы с сотнями карт и обеспечивают мошенникам возможность звонить с подменных номеров. Без них аферисты просто не смогли бы дозвониться до жертвы. Это самое редкое и самое дорогое звено, но без него вся схема рассыпается.
Если посмотреть на свежую уголовную практику, портрет типичной «пешки» в руках аферистов вырисовывается довольно чётко. Это не матёрые уголовники и не профессиональные хакеры, а обычная молодёжь, ранее не попадавшая в поле зрения органов — школьники, студенты, вчерашние выпускники, которые ищут подработку и понятия не имеют, чем она обернётся. 16-летний парень, завербованный в компьютерном клубе. 17-летний старшеклассник, который думал, что просто помогает знакомому. 19-летняя девушка, съездившая за пакетом с деньгами в обмен на десять тысяч рублей. Все они из одних и тех же социальных групп, и всех затягивает в одну и ту же воронку.
Схема вербовки проста до неприличия. Подросток тусуется в компьютерном клубе, сидит в чатах, листает соцсети — и в какой-то момент ему предлагают «подзаработать». Ничего сложного: у тебя есть карта, через неё пройдут деньги, ты переведёшь их дальше, а процент оставишь себе. Иногда звучит магическая фраза: «Всё абсолютно законно». Иногда — более честная, но оттого не менее опасная: «Это не совсем законно, но тебе ничего не будет, ты же просто исполнитель, тебя не найдут». И человек ведётся. Потому что деньги нужны: хочется новый телефон, новые кеды, да и вообще, одноклассник уже так делал, и ничего.
От «свидетеля» до подсудимого.
Ещё два-три года назад человек, чью карту использовали мошенники, в большинстве случаев проходил свидетелем. Его вызывали, допрашивали, отпускали — и на этом всё заканчивалось. С июля 2025 года реальность изменилась кардинально. В статью 187 Уголовного кодекса внесли поправки, которые ввели прямую уголовную ответственность за передачу карты, её реквизитов или доступа к счёту, если этими данными воспользовались для незаконных операций.
Теперь владелец карты, передавший её другому лицу, отвечает по части 3 статьи 187 УК РФ. Если же он сам совершал операции по указке куратора — снимал деньги, переводил их, — это часть 4 той же статьи. Максимальное наказание — до трёх лет лишения свободы. Для тех, кто профессионально скупает карты и организует схемы, планка ещё выше: части 5 и 6 грозят уже шестью годами колонии.
«Раньше дропперы в большинстве случаев привлекались свидетелями. Сейчас подход изменился. Факт передачи карты или доступа к счёту — уже состав преступления. И неважно, продал ты её за три тысячи или отдал бесплатно. Формально ты уже нарушил закон», — объясняет Данил Шундрик.
Примеров, увы, хватает. Буквально на этой неделе суд в Хабаровске вынес приговор троим местным жителям, которые организовали сбор банковских карт у знакомых и отправили более сорока штук в Казань. Двое получили по два года условно с испытательным сроком два года; третья фигурантка — штраф в полмиллиона рублей. Вину вся троица признала полностью.
Месяцем ранее хабаровские полицейские задержали 17-летнего жителя Кировского района. Парень познакомился с вербовщиком в компьютерном клубе. Тот предложил простой заработок: на твои карты поступают деньги, часть оставляешь себе, остальное переводишь по реквизитам. С декабря по май через счета подростка прошло около 700 тысяч рублей — это были деньги, похищенные у людей, которые пытались купить телефоны и технику через интернет. Сам парень получил копейки. Теперь он фигурант уголовного дела по части 4 статьи 187 УК РФ.
А в начале мая ещё один школьник, 16-летний, попался на той же схеме. Через его карты за два месяца прошло больше двухсот тысяч краденых рублей, заработал он на этом шесть тысяч — и всё спустил в тот же компьютерный клуб, где его и завербовали. Возбуждено дело по той же статье. Санкция — до трёх лет за решёткой.
Помимо уголовного срока, над дроппером висит ещё и гражданско-правовая ответственность. Через суд с него могут взыскать всю сумму, прошедшую через его счёт, как неосновательное обогащение. Заработал три тысячи на продаже карты — должен миллион плюс пени, штрафы и судебные расходы. И такие случаи исчисляются сотнями.
«Я не знал» — не отговорка.
Если дроппер рискует по специальной статье, то курьер, приехавший к бабушке за пакетом с наличными, идёт по классической 159-й — мошенничество. И здесь расклад куда жёстче.
Курьер — это лицо преступления. Именно его видит потерпевший, именно с ним контактирует жертва. Следствие квалифицирует его как полноценного соисполнителя, а не как случайного пособника. И отговорка «меня обманули, я думал, это легальная доставка» в суде не срабатывает.
«Суды относятся к таким заявлениям скептически. Если ты идёшь к незнакомому человеку, забираешь пакет с деньгами, а потом передаёшь его кому-то ещё — ты должен понимать, что участвуешь в чём-то незаконном. Это не работа курьера. Это мошенническая схема, и человек в здравом уме обязан это осознать и обратиться в полицию», — говорит юрист.
Самый показательный пример — дело 19-летней хабаровчанки, которое сейчас разбирает Центральный районный суд. В сентябре 2024 года пожилой женщине позвонил лжесотрудник госоргана, рассказал о поддельной доверенности и убедил перевести на «безопасный счёт» больше десяти миллионов рублей. Затем пенсионерку уговорили продать квартиру. Вырученные 18,9 миллиона рублей она передала курьеру. Курьером оказалась та самая 19-летняя девушка. Она забрала у старушки сумку с деньгами, оставила её в условленном месте — и получила за это десять тысяч рублей. Теперь её судят по части 4 статьи 159 УК РФ. Грозит до десяти лет лишения свободы.
Иногда, впрочем, курьеры включают голову и успевают остановиться. В ноябре прошлого года 21-летний житель Благовещенска, которого аферисты отправили в Комсомольск-на-Амуре забирать деньги у очередной жертвы, по дороге осознал, что его используют, и обратился в полицию. Дальше он работал под контролем оперативников. Когда парень пришёл к пенсионерке, которая уже приготовила больше девятисот тысяч рублей для передачи «на декларирование», рядом были настоящие сотрудники. Деньги спасли, парня допросили как свидетеля, а мошенников до сих пор ищут. Это редкий случай, когда человек успел соскочить. Большинство — не успевают.
Две тысячи сим-карт и три фигуранта.
Самое технически сложное и дорогое звено — организаторы нелегальных узлов связи. Это люди, которые арендуют квартиры, устанавливают сим-боксы с сотнями и тысячами карт и обеспечивают мошенникам возможность звонить с подменных номеров. Без них аферисты просто не могли бы дозвониться до жертвы.
В мае этого года хабаровские полицейские совместно с коллегами из УФСБ пресекли работу такой группы. Трое подозреваемых — житель Хабаровска и двое жителей Московской области — выполняли функции технических администраторов. Они размещали сим-боксы в арендованных квартирах, закупали сим-карты оптом и предоставляли номера преступникам. В ходе обысков изъяли более двух тысяч сим-карт, десять сим-боксов, телефоны, ноутбуки и камеры. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — до шести лет лишения свободы. Один фигурант находится под домашним арестом, второй — под стражей, третий — под обязательством о явке.
Проблема в том, отмечает юрист, что большинство организаторов таких узлов находится за границей. Если преступник на территории России — его находят быстро. Если он за рубежом — шансы на задержание стремятся к нулю. Именно поэтому спецслужбы стараются бить по тем звеньям, которые находятся здесь: по дропперам, по курьерам, по технарям, арендующим квартиры под сим-боксы.
Что будет дальше.
Гайки антимошеннического законодательства продолжают неуклонно закручиваться. В публичном поле уже обсуждается введение ответственности за передачу любых цифровых идентификаторов — аккаунтов от Госуслуг, криптокошельков, учётных записей. Дропперство могут признать отягчающим обстоятельством. Это пока слухи, но, как показывает практика, такие слухи редко бывают беспочвенными.
«Любой человек сейчас в мошеннической схеме может быть привлечён к ответственности. Вопрос только в том, кто он и какие функции выполнял. Даже если ты просто дал карту знакомому, а он использовал её в преступной цепочке — это уже состав. Не говоря уже о тех, кто осознанно идёт в курьеры или закупает сим-карты ящиками», — резюмирует Данил Шундрик.
Если человек понял, что его втянули в преступную схему, главное — остановиться немедленно, поясняет юрист. Не ждать, пока за ним придут оперативники, а пойти к адвокату, получить консультацию и уже с ним принимать решение о явке в полицию. Добровольный отказ от преступления или явка с повинной — это смягчающие обстоятельства, которые могут серьёзно повлиять на приговор. А могут и вовсе освободить от ответственности, если преступление ещё не было доведено до конца и человек активно помогал следствию.
Единственный по-настоящему надёжный способ не получить путёвку в места не столь отдалённые — не участвовать в мошеннических схемах вообще. Не продавать карты, не откликаться на объявления о «лёгком заработке» с переводами и доставками, не передавать никому доступы к своим счетам и аккаунтам. Потому что волшебная фраза: «Я не знал!» больше не оправдание. И никогда им не была: просто раньше на это закрывали глаза, а теперь — нет.