«Я просто карту дал!» Как дети и подростки становятся пособниками аферистов

Схема вербовки проста до неприличия. Подросток тусуется в компьютерном клубе, сидит в чатах, листает соцсети — и в какой-то момент ему предлагают «подзаработать». Ничего сложного: у тебя есть карта, через неё пройдут деньги, ты переведёшь их дальше, а процент оставишь себе. Иногда звучит магическая фраза: «Всё абсолютно законно». Иногда — более честная, но оттого не менее опасная: «Это не совсем законно, но тебе ничего не будет, ты же просто исполнитель, тебя не найдут». И человек ведётся. Потому что деньги нужны: хочется новый телефон, новые кеды, да и вообще, одноклассник уже так делал, и ничего.