Полиция ищет велосипедистов, которые перекопали древний комплекс «Вантит» под Воронежем ради трасс

Пока никого из виновников не нашли — нарушители скрылись до приезда проверки. Но теперь их ищут и полиция, и Управление по охране объектов культурного наследия. Если поймают и докажут вину, им грозит штраф до 500 тысяч рублей по статье за порчу особо охраняемой природы.