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Нижегородцы передали на переработку 175 кг одежды

Жители столицы Приволжья могли обменять старые вещи на лимитированные лонгсливы.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородцы передали на переработку 175 кг одежды в рамках акции, приуроченной ко дню рождения телеканала ТВ-3. Жители столицы Приволжья могли обменять старые вещи на лимитированные лонгсливы. Акция была организована совместно с нижегородским брендом стритвир-одежды «Родина».

Дизайн разработал телеканал ТВ-3. В его основу вошли знаменитые нижегородские закаты. В свою очередь природное явление нашло отражение в айдентике телеканала.

По словам организаторов, целью акции было не просто создать красивый лонгслив, а предложить нижегородцам принять участие в осознанной и полезной инициативе.

«Для нас эта коллаборация — возможность объединить заботу об окружающей среде с любовью к городу, напомнить о красоте столицы закатов и показать, что вдохновение часто находится совсем рядом — в местах, которые мы видим каждый день», — отметили представители ТВ-3.

Команда бренда «Родина» поделилась, что не ожидала такого ажиотажа и отклика со стороны нижегородцев. По их словам, уже в первые два часа после запуска акции было собрано 30 кг вещей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские студенты познакомились с полным циклом переработки ПЭТ-бутылок.