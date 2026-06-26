Нижегородцы передали на переработку 175 кг одежды

«Для нас эта коллаборация — возможность объединить заботу об окружающей среде с любовью к городу, напомнить о красоте столицы закатов и показать, что вдохновение часто находится совсем рядом — в местах, которые мы видим каждый день», — отметили представители ТВ-3.