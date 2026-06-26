Нижегородцы передали на переработку 175 кг одежды в рамках акции, приуроченной ко дню рождения телеканала ТВ-3. Жители столицы Приволжья могли обменять старые вещи на лимитированные лонгсливы. Акция была организована совместно с нижегородским брендом стритвир-одежды «Родина».
Дизайн разработал телеканал ТВ-3. В его основу вошли знаменитые нижегородские закаты. В свою очередь природное явление нашло отражение в айдентике телеканала.
По словам организаторов, целью акции было не просто создать красивый лонгслив, а предложить нижегородцам принять участие в осознанной и полезной инициативе.
«Для нас эта коллаборация — возможность объединить заботу об окружающей среде с любовью к городу, напомнить о красоте столицы закатов и показать, что вдохновение часто находится совсем рядом — в местах, которые мы видим каждый день», — отметили представители ТВ-3.
Команда бренда «Родина» поделилась, что не ожидала такого ажиотажа и отклика со стороны нижегородцев. По их словам, уже в первые два часа после запуска акции было собрано 30 кг вещей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородские студенты познакомились с полным циклом переработки ПЭТ-бутылок.