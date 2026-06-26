В Калининграде мужчина сообщил о «минировании» транспортного узла, чтобы не дать возлюбленной уехать

По предварительным данным, 19 июня неизвестный позвонил в экстренную службу и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на одном из транспортных узлов Калининградской области. На место направили следственно‑оперативную группу и кинологов. Помещение обследовали, но никаких опасных предметов не обнаружили.