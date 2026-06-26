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В Калининграде мужчина сообщил о «минировании» транспортного узла, чтобы не дать возлюбленной уехать

Никаких опасных предметов кинологи не обнаружили.

Источник: Клопс.ru

Полицейские задержали 55‑летнего жителя Калининграда, который позвонил в службу 112 и заявил о ложном минировании. Об этом сообщили в пресс‑службе областного УМВД.

По предварительным данным, 19 июня неизвестный позвонил в экстренную службу и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на одном из транспортных узлов Калининградской области. На место направили следственно‑оперативную группу и кинологов. Помещение обследовали, но никаких опасных предметов не обнаружили.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность звонившего. Им оказался 55‑летний калининградец. Мужчина признался, что придумал историю о «минировании», полагая, что это задержит выезд его возлюбленной. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Год назад сообщалось, что житель Черняховска решил похулиганить и сообщил о якобы готовящихся взрывах в отделении Соцфонда и банке.

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