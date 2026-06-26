Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов

В организации отметили его роль в становлении баскетбольного турнира. «Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры», — говорится в заявлении.
Иванов занимал пост спецпредставителя президента с 2016 года и покинул его в феврале 2026 года. До этого, с декабря 2011 года, он руководил администрацией президента.
С марта 2001 года по февраль 2007 года он возглавлял Министерство обороны, после чего работал вице-премьером и первым вице-премьером.
В августе 1998 года его назначили заместителем директора ФСБ, а с ноября 1999 года по март 2001 года он занимал пост секретаря Совета безопасности России.
С 1991 по 1998 год Иванов служил в СВР, где дослужился до первого заместителя директора Европейского департамента.
Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976) и Краснознаменный институт КГБ СССР (1981). В 1975—1977 годах работал в 1-м (кадровом) отделе Управления КГБ по Ленинграду и области — в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1981 по 1985 год был вторым секретарем в советском посольстве в Лондоне, а также работал в резидентурах в Финляндии и Кении.