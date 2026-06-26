Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов

Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филфака Ленинградского государственного университета (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976) и Краснознаменный институт КГБ СССР (1981). В 1975—1977 годах работал в 1-м (кадровом) отделе Управления КГБ по Ленинграду и области — в одном подразделении с Владимиром Путиным. С 1981 по 1985 год был вторым секретарем в советском посольстве в Лондоне, а также работал в резидентурах в Финляндии и Кении.