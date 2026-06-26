Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

В 1998—1999 годах занимал пост заместителя директора ФСБ, в 1999—2001 годах — секретаря Совета безопасности РФ. С 2001 по 2007 год возглавлял Министерство обороны России, затем был вице-премьером и первым вице-премьером правительства. В 2011—2016 годах руководил администрацией президента, с 2016-го по 2026-й являлся спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ему было 73 года.