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Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

На 74-м году жизни скончался Сергей Иванов, занимавший посты министра обороны РФ, главы администрации президента и спецпредставителя главы государства. О его смерти сообщила «Единая лига ВТБ».

Источник: Коммерсантъ

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ, затем Высшие курсы КГБ в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР. В органах госбезопасности служил с 1975 года, работал в одном подразделении с Владимиром Путиным в управлении КГБ по Ленинградской области.

В 1998—1999 годах занимал пост заместителя директора ФСБ, в 1999—2001 годах — секретаря Совета безопасности РФ. С 2001 по 2007 год возглавлял Министерство обороны России, затем был вице-премьером и первым вице-премьером правительства. В 2011—2016 годах руководил администрацией президента, с 2016-го по 2026-й являлся спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ему было 73 года.

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