В Калининграде задержали еще одного курьера телефонных мошенников, ему 15 лет

Известно, что жертвой стала 84-летняя женщина. Сначала ее убедили в необходимости «отмазать» от уголовной ответственности дочку — женщина согласилась и передала курьеру 400 тысяч рублей. Этого преступникам показалось мало. Они снова связались с пенсионеркой и сказали, что теперь уже уголовная ответственность грозит ее племяннику и для решения этого вопроса нужно 300 тысяч рублей. И эти наличные забрал курьер.