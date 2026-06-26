В Петербурге запустят современное производство медицинского оборудования

Запуск высокотехнологичного производства медицинского оборудования «Эндо Старс» запланирован в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Это отвечает целям нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Новое производство не имеет аналогов в России. Развернуть его планируют на территории современного многофункционального технопарка «l618» в Выборгском районе Северной столицы. Реализовать проект рассчитывают до 2029 года.
«Повышение качества и доступности здравоохранения — приоритет Петербурга. Новое производство позволит тиражировать передовые медицинские технологии, сократить зависимость от внешних поставок и обеспечить лечебные учреждения города современным оборудованием, что напрямую влияет на эффективность оказания высокотехнологичной помощи», — отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.