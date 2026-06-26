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Земля не кормит: ученые ЮФУ придумали способ восстановить почву

Специалисты разработали технологию восстановления земель с нуля.

Почва в Волгоградской области, как и везде в России, теряет плодородие быстрее, чем успевает восстанавливаться.

Ученые Южного федерального университета разрабатывают технологию биоинжиниринга почв — создания почвенных систем с заданными свойствами из органических компонентов и микроорганизмов.

По данным ученых ЮФУ, более 56% сельскохозяйственных земель находятся в состоянии деградации. Черноземы потеряли от 20 до 50% исходного плодородия, а ежегодно менее продуктивными становятся от 1,5 до 2 млн гектаров. В ЮФУ предлагают создавать новые почвы с учетом конкретного участка, климата и сельскохозяйственной культуры.

Проект «Создание устойчивых почв для будущих поколений России» включает несколько этапов. Сначала проводится анализ земли и создается цифровая модель участка. Затем отходы агропромышленного комплекса перерабатывают в биогенные компоненты, формируют почвенный матрикс и управляемый микробиом. После этого готовую систему наносят на поврежденные территории и контролируют ее состояние.

«Проблема усугубляется тем, что почва — возобновляемый ресурс лишь условно. Естественное восстановление настолько медленное, что на практике мы имеем дело с невосполнимой потерей», — отмечает профессор ЮФУ Татьяна Минкина.

Ученые уже проводят эксперименты по созданию искусственных почв в регионах и работают с деградированными территориями, в том числе в Калмыкии. В проекте участвуют специалисты по почвоведению, микробиологии, биотехнологиям и IT.

Инициатива по созданию системы воспроизводства почв уже подана на рассмотрение в федеральные органы власти.

Ранее сообщалось об экспорте волгоградской моркови в Казахстан.