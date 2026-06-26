Земля не кормит: ученые ЮФУ придумали способ восстановить почву

По данным ученых ЮФУ, более 56% сельскохозяйственных земель находятся в состоянии деградации. Черноземы потеряли от 20 до 50% исходного плодородия, а ежегодно менее продуктивными становятся от 1,5 до 2 млн гектаров. В ЮФУ предлагают создавать новые почвы с учетом конкретного участка, климата и сельскохозяйственной культуры.