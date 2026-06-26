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Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

Сергей Иванов возглавлял Министерство обороны России с 2001 по 2007 год.

Бывший министр обороны России, экс-спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры», — говорится в сообщении.

Сергей Иванов возглавлял Министерство обороны России с 2001 по 2007 год. В 2007—2008 годах он занимал пост первого вице-премьера, а с 2008 по 2011 год был заместителем председателя правительства. В 2001—2008 годах Иванов входил в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена, а в 1999—2000 годах занимал должность секретаря Совбеза. До этого, с 1998 по 1999 год, он работал заместителем директора ФСБ, которую в тот период возглавлял Владимир Путин. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста.

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