Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

Сергей Иванов возглавлял Министерство обороны России с 2001 по 2007 год. В 2007—2008 годах он занимал пост первого вице-премьера, а с 2008 по 2011 год был заместителем председателя правительства. В 2001—2008 годах Иванов входил в состав Совета безопасности России в качестве постоянного члена, а в 1999—2000 годах занимал должность секретаря Совбеза. До этого, с 1998 по 1999 год, он работал заместителем директора ФСБ, которую в тот период возглавлял Владимир Путин. С 2016 по 2026 год был специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 4 февраля Сергей Иванов ушел в отставку с поста.