В общественном транспорте Волгограда поймали более 3 тыс. «зайцев» и преступника

В Волгоградской области с начала 2026 года контролеры составили уже более 3 тысяч протоколов на безбилетников в транспорте. Штраф за безбилетный проезд с прошлого года составляет от 1 до 2 тысяч рублей, но волгоградцы продолжают игнорировать оплату. Накануне проверка билетов закончилась задержанием преступника в розыске, сообщает мэрия Волгограда.