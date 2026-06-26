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В общественном транспорте Волгограда поймали более 3 тыс. «зайцев» и преступника

Контролеры задержали находившегося в розыске гражданина.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области с начала 2026 года контролеры составили уже более 3 тысяч протоколов на безбилетников в транспорте. Штраф за безбилетный проезд с прошлого года составляет от 1 до 2 тысяч рублей, но волгоградцы продолжают игнорировать оплату. Накануне проверка билетов закончилась задержанием преступника в розыске, сообщает мэрия Волгограда.

Мужчину задержали во время проверки в троллейбусе № 15а.

— Сотрудники полиции, принимающие участие в совместном рейде, при проверке документов у нарушителя установили, что он находится в розыске. Мужчина был доставлен в отделение для дальнейших действий, — рассказали в администрации Волгограда.

В этом году контролеры поймали уже второго гражданина, находящегося в розыске. Рейды на транспорте проводят ежедневно.