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Расписание двух электричек изменится на два дня из-за ремонтов на станции Зеледеево

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.

В связи с проведением ремонтных работ на станции Зеледеево 27 июня и 4 июля (по субботам) два пригородных поезда западного направления будут выходить на маршрут раньше.

На 43 минуты раньше — Боготол — Чернореченская:

отправление из Боготола в 11:36 (вместо 12:19); прибытие на ст. Чернореченская в 14:09.

На 42 минуты раньше — Чернореченская — Зыково:

отправление со ст. Чернореченская в 14:43; прибытие на ст. Красноярск в 18:10; прибытие в Зыково в 19:49.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.

Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».