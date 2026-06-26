Расписание двух электричек изменится на два дня из-за ремонтов на станции Зеледеево

В связи с проведением ремонтных работ на станции Зеледеево 27 июня и 4 июля (по субботам) два пригородных поезда западного направления будут выходить на маршрут раньше.
На 43 минуты раньше — Боготол — Чернореченская:
отправление из Боготола в 11:36 (вместо 12:19); прибытие на ст. Чернореченская в 14:09.
На 42 минуты раньше — Чернореченская — Зыково:
отправление со ст. Чернореченская в 14:43; прибытие на ст. Красноярск в 18:10; прибытие в Зыково в 19:49.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».