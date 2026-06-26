Иностранцам здесь не место: кандидатов в депутаты будут проверять на второе гражданство или вид на жительство — облизбирком

Винярская отметила, что именно по такой схеме действовала территориальная избирательная комиссия в ходе выборов в Зеленоградске в 2025 году. Тогда сведения через УВМ запрашивались дважды, и оба раза комиссия получила ответ, что кандидат не уведомлял органы миграционного учета о наличии иностранного гражданства или права на постоянное проживание за границей. Тем не менее уже после выборов суд именно по этой причине лишил мандата депутата окружного совета.