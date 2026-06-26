Как воронежцам получить доступ к временному укрытию?

При включении сирен в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА или ракетной опасностью необходимо сразу же перейти в безопасное место. Игнорирование этого сигнала или промедление могут привести к трагическим последствиям. О том, как получить доступ к временному укрытию, рассказали в правительстве Воронежской области.
Власти отмечают, что безопасность начинается не в момент тревоги, а заранее. В связи с этим крайне важно знать порядок действий, чтобы в экстренной ситуации не терять время.
Сохраните контакты своей управляющей компании.
Контактные данные можно узнать на квитанции за ЖКУ. Информацию следует сохранить в телефоне, чтобы при необходимости быстро связаться с ответственными лицами.
Узнайте, где находится укрытие для вашего дома.
На подъезде или информационном стенде должна быть размещена табличка с указанием места временного укрытия и контактами ответственного лица (например, старшего по дому). Её наличие следует проверить заранее.
Если такой таблички нет, необходимо сообщить об этом в управляющую компанию, Государственную жилищную инспекцию Воронежской области или управу района.
Выясните, где находятся ключи от временного укрытия.
Ключи от помещения, используемого как временное укрытие, могут храниться:
у старшего по дому;
в квартире, расположенной ближе всего к укрытию;
в управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом.
Для получения доступа необходимо связаться со своей управляющей компанией или старшим по дому.
Как попасть в укрытие.
При необходимости попасть в укрытие в экстренной ситуации свяжитесь с управляющей компанией или старшим по дому — они организуют доступ в помещение.
Если помещение замусорено, затоплено, отсутствует освещение или имеются другие проблемы, также сообщите об этом в УК или ГЖИ.
Подвальные помещения должны оставаться закрытыми. Это требование безопасности, которое помогает сохранить общедомовое имущество и предотвратить несанкционированный доступ.
Список временных укрытий в Воронеже горожане также могут посмотреть в 2ГИС.