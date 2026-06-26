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Как воронежцам получить доступ к временному укрытию?

Игнорирование сигнала об опасности или промедление могут привести к трагическим последствиям.

При включении сирен в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА или ракетной опасностью необходимо сразу же перейти в безопасное место. Игнорирование этого сигнала или промедление могут привести к трагическим последствиям. О том, как получить доступ к временному укрытию, рассказали в правительстве Воронежской области.

Власти отмечают, что безопасность начинается не в момент тревоги, а заранее. В связи с этим крайне важно знать порядок действий, чтобы в экстренной ситуации не терять время.

Сохраните контакты своей управляющей компании.

Контактные данные можно узнать на квитанции за ЖКУ. Информацию следует сохранить в телефоне, чтобы при необходимости быстро связаться с ответственными лицами.

Узнайте, где находится укрытие для вашего дома.

На подъезде или информационном стенде должна быть размещена табличка с указанием места временного укрытия и контактами ответственного лица (например, старшего по дому). Её наличие следует проверить заранее.

Если такой таблички нет, необходимо сообщить об этом в управляющую компанию, Государственную жилищную инспекцию Воронежской области или управу района.

Выясните, где находятся ключи от временного укрытия.

Ключи от помещения, используемого как временное укрытие, могут храниться:

у старшего по дому;

в квартире, расположенной ближе всего к укрытию;

в управляющей организации, обслуживающей многоквартирный дом.

Для получения доступа необходимо связаться со своей управляющей компанией или старшим по дому.

Как попасть в укрытие.

При необходимости попасть в укрытие в экстренной ситуации свяжитесь с управляющей компанией или старшим по дому — они организуют доступ в помещение.

Если помещение замусорено, затоплено, отсутствует освещение или имеются другие проблемы, также сообщите об этом в УК или ГЖИ.

Подвальные помещения должны оставаться закрытыми. Это требование безопасности, которое помогает сохранить общедомовое имущество и предотвратить несанкционированный доступ.

Список временных укрытий в Воронеже горожане также могут посмотреть в 2ГИС.

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