Как воронежцам получить доступ к временному укрытию?

При включении сирен в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА или ракетной опасностью необходимо сразу же перейти в безопасное место. Игнорирование этого сигнала или промедление могут привести к трагическим последствиям. О том, как получить доступ к временному укрытию, рассказали в правительстве Воронежской области.