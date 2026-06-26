Владимир Путин отметил роль Нижегородской области в производственной кооперации с Беларусью

«Налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров “МС‑21” и “Сухой Суперджет‑100”. Конструкторские бюро Свердловской и Брестской областей заняты на проекте лёгкого многоцелевого самолёта “Освей”. Ведущие белорусские заводы “Интеграл” и “Планар” поставляют компоненты для производств электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях. Предприятия Москвы, Санкт‑Петербурга и Минска выстроили эффективные кооперационные цепочки по созданию оптических устройств и приборов фотоники для систем связи, передачи данных и информатики», — сказал Президент.