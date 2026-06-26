Почти две тысячи заявок направили жители Ростовской области на премию #Мывместе

— От Ростовской области направили 1968 заявок. Регион — лидер в сфере развития волонтерства. Кроме того, Ростовская область является единственным регионом, победившим во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» восемь раз подряд, а общий объем привлеченных федеральных средств составил более 76 млн рублей, — отметил Олег Отроков.