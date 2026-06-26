Концерт группы «Руки Вверх» отменен за сутки до начала в Ростове

Сергей Жуков также отметил, что команда уже находилась в Ростове и практически завершила монтаж сцены. «Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Как же больно, что встреча откладывается», — поделился артист.