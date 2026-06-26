Концерт группы «Руки Вверх» отменен за сутки до начала в Ростове

Концерт группы «Руки Вверх!» в Ростове‑на‑Дону не состоится в запланированную дату — выступление перенесли всего за сутки до события. Новая дата проведения шоу — сентябрь: Сергей Жуков, солист коллектива, анонсировал это в соцсетях.
Причиной переноса стало обращение оперативного штаба Ростовской области — решение приняли, руководствуясь соображениями безопасности. Музыкант подчеркнул, что команда группы с пониманием относится к ситуации: «Мы живём в непростое время, особенно здесь, на юге, и безопасность важнее любого концерта».
Группа вернётся в донскую столицу в сентябре — выступления пройдут 24, 25, 27 и 28 числа во Дворце спорта, на крытой площадке. Билеты, приобретённые на первоначальную дату, остаются действительными — их можно обменять. Организаторы направят всем зрителям инструкции по обмену на электронную почту.
Сергей Жуков также отметил, что команда уже находилась в Ростове и практически завершила монтаж сцены. «Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Как же больно, что встреча откладывается», — поделился артист.
Концерты в Волгограде, Санкт‑Петербурге и Москве состоятся в соответствии с графиком. Напомним, что «Руки Вверх!» проводят стадионный тур под названием «30 нам уже!». Изначально в Ростове‑на‑Дону шоу планировали провести 27 июня на стадионе «Ростов Арена».