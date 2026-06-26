Исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов про управление рисками

Третий вариант — через агента страховой компании, однако здесь надо быть более внимательным. Бывают случаи, когда вместо реальных агентов свои услуги предоставляют мошенники. Например, вам звонит или пишет человек, представляется «персональным менеджером из банка» или «сотрудником страховой компании», предлагает эксклюзивные условия и огромную скидку, а после получения денег исчезает. На эти случаи есть чек-лист, который должен иметь под рукой каждый ипотечный заемщик.