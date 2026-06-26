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Обновление парка трамваев в Краснодаре не решило проблему пробок

Краснодарцы не пересаживаются на общественный транспорт несмотря на хронические заторы.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре уровень автомобилизации остаётся высоким, при этом пассажиропоток общественного транспорта стабилен и изменяется незначительно — на 1−2% в сторону увеличения, сообщил президент Союза транспортников Кубани Иван Петров в интервью «КП Кубань».

По его оценке, край входит в тройку регионов страны по количеству личных автомобилей, что влияет на скорость движения: и общественный, и личный транспорт стоят в пробках. Вместе с тем в городе идёт обновление подвижного состава, в частности трамваев и троллейбусов, поставленных за счёт краевого бюджета; новые машины оснащены кондиционерами, низким полом и средствами для маломобильных пассажиров.

В числе применяемых мер по оптимизации движения — развитие фото и видеофиксации нарушений и расширение выделенных полос. По данным ГЛОНАСС, после запуска выделенной полосы на Северном мосту время проезда участка сократилось с 10−13 минут до примерно 2 минут; через этот участок проходят 13 маршрутов и 205 единиц транспорта, что даёт суммарную экономию времени в десятки — сотни часов в сутки, отметил эксперт.