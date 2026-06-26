Обновление парка трамваев в Краснодаре не решило проблему пробок

По его оценке, край входит в тройку регионов страны по количеству личных автомобилей, что влияет на скорость движения: и общественный, и личный транспорт стоят в пробках. Вместе с тем в городе идёт обновление подвижного состава, в частности трамваев и троллейбусов, поставленных за счёт краевого бюджета; новые машины оснащены кондиционерами, низким полом и средствами для маломобильных пассажиров.