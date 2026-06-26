Стало известно, какие нижегородские пляжи соответствуют санитарным требованиям

По состоянию на сегодняшний день, 26 июня, санитарно-гигиеническим требованиям соответствует девять пляжей в Нижнем Новгороде. Результаты еженедельного исследования предоставило областное управление Роспотребнадзора.
Безопасными для купания признаны озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежном и на улице Смирнова, оба пляжа Силикатного озера и оба пляжа Светлоярского озера. Кроме того, качество воды соответствует требованиям в Лунском и Пестичном озерах, а также в Сортировочном озере на улице Архангельской.
Нормативам соответствует вода в пруду «408 км» и в реке Теша в Арзамасе, в озере «у Крутой горы» в Богородске и в Юрасовском озере на Бору. Также санитарную проверку прошли озеро Святое в поселке Пушкино в Дзержинске, река Белая в Городце и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru прокомментировали слухи об ухудшении качества воды в Нижнем Новгороде.