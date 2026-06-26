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Стало известно, какие нижегородские пляжи соответствуют санитарным требованиям

Сортировочное и Светлоярское озеро в этот раз прошли проверку.

Источник: Нижегородская правда

По состоянию на сегодняшний день, 26 июня, санитарно-гигиеническим требованиям соответствует девять пляжей в Нижнем Новгороде. Результаты еженедельного исследования предоставило областное управление Роспотребнадзора.

Безопасными для купания признаны озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежном и на улице Смирнова, оба пляжа Силикатного озера и оба пляжа Светлоярского озера. Кроме того, качество воды соответствует требованиям в Лунском и Пестичном озерах, а также в Сортировочном озере на улице Архангельской.

Нормативам соответствует вода в пруду «408 км» и в реке Теша в Арзамасе, в озере «у Крутой горы» в Богородске и в Юрасовском озере на Бору. Также санитарную проверку прошли озеро Святое в поселке Пушкино в Дзержинске, река Белая в Городце и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru прокомментировали слухи об ухудшении качества воды в Нижнем Новгороде.

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