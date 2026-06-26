Стало известно, какие нижегородские пляжи соответствуют санитарным требованиям

Нормативам соответствует вода в пруду «408 км» и в реке Теша в Арзамасе, в озере «у Крутой горы» в Богородске и в Юрасовском озере на Бору. Также санитарную проверку прошли озеро Святое в поселке Пушкино в Дзержинске, река Белая в Городце и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.