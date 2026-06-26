Маршруты двух автобусов и электробуса изменятся в Нижнем Новгороде

Кроме того, теперь при движении в направлении Новопокровского автобусы маршрута № 34 и электробусы Э-17 будут заезжать на остановку «ЖК Новая Кузнечиха». Это позволит сохранить транспортную доступность для жителей домов №№ 10, 11 по проспекту Героев Донбасса и №№ 13, 14, 15 по Новокузнечихинской улице.