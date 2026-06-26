Структура «Газпрома» требует с белгородских энергетиков 105 млн рублей

В 2025 году выручка белгородской фирмы составила 378 млн руб., увеличившись на 3% по сравнению с 2024-м. Чистый убыток компании вырос в 17 раз и составил 27 млн руб. С 2010 года с «Белрегионтеплоэнерго» было заключено 1,1 тыс. госконтрактов на общую сумму 2 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступали «Шебекинские тепловые сети», Яковлевская ЦРБ и МБОУ СОШ № 2 в Строителе.