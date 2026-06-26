Суд запретил строительство крематория у кладбища Бадалык в Красноярске

Арбитражный суд края удовлетворил иск прокуратуры и приостановил строительство частного крематория рядом с кладбищем Бадалык в Красноярске.
Надзорное ведомство оспаривает законность передачи земельного участка компании ООО «Красноярский крематорий» и требует вернуть его городу, считая договоры аренды и купли-продажи недействительными.
В качестве обеспечительных мер суд запретил компании распоряжаться участком, вести стройку и вносить изменения в кадастровые данные, а также обязал Росреестр приостановить регистрационные действия. Ограничения действуют до вынесения окончательного решения.
Инвестор уже получил разрешение и начал работы в 2024 году, но их остановили. Власти Красноярска ранее заявляли о готовности построить муниципальный крематорий, если частный проект не будет реализован.
Ранее мы сообщали, что власти Красноярска ищут место для муниципального крематория.