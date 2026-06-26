В Нижнем Новгороде открыли Аллею Памяти в честь земляков — Героев Советского Союза

«Недавно исполнилось ровно восемьдесят пять лет с начала Великой Отечественной войны… Память о тех событиях не тускнеет. Она живёт в наших сердцах, в семейных архивах, в рассказах ветеранов, в названиях улиц и местах исторической памяти. И сегодня здесь, на Аллее Памяти, мы не просто отдаём дань уважения прошлому — мы передаём эту память дальше, тем, кто только начинает свой путь», — подчеркнул Юрий Арсентьев.