В Нижнем Новгороде открыли Аллею Памяти в честь земляков — Героев Советского Союза

В Нижнем Новгороде в Парке имени 1 Мая открыли Аллею Памяти, посвящённую нижегородцам — Героям Советского Союза, в том числе сотрудникам органов внутренних дел Нижегородской и бывшей Горьковской области. Инициатор проекта — Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» при поддержке правительства региона; акция реализована в рамках городского проекта «Молодой Нижний».
На информационных стендах Аллеи представлены биографии и подвиги заслуженных защитников Отечества: Николая Марушина, Сабира Ахтямова, Владимира Васильева, Михаила Исайко, Михаила Ларина, Анатолия Марунова, Алексея Платова, Александра Попкова, Александра Савченкова, Павла Степаненко, Закира Султанова, Николая Трушкова и других героев, чьи имена стали частью истории страны.
В торжественном открытии приняли участие начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал‑лейтенант Юрий Арсентьев; председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал‑полковник Владимир Щербаков; председатель Общественного совета при ГУ МВД по Нижегородской области Вадим Гребенщиков; депутат Законодательного собрания, Герой Труда России Юлия Гаревская; представители УФССП по Нижегородской области; регионального отделения «Движение Первых», фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО Нижегородской области, ветераны органов внутренних дел, школьники, волонтёры и жители региона.
«Недавно исполнилось ровно восемьдесят пять лет с начала Великой Отечественной войны… Память о тех событиях не тускнеет. Она живёт в наших сердцах, в семейных архивах, в рассказах ветеранов, в названиях улиц и местах исторической памяти. И сегодня здесь, на Аллее Памяти, мы не просто отдаём дань уважения прошлому — мы передаём эту память дальше, тем, кто только начинает свой путь», — подчеркнул Юрий Арсентьев.
Организаторы отмечают, что на Аллее представлены представители самых разных родов войск и служб — фронтовики, танкисты, артиллеристы, сапёры, моряки, сотрудники органов внутренних дел и военачальники. Их подвиги служат примером мужества и преданности Родине для будущих поколений.
«Каждая история, представленная на Аллее Памяти, — это история беззаветного служения Родине… Уверена, что эта аллея станет важным местом патриотического воспитания молодёжи», — заявила Юлия Гаревская. Руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина добавила, что проект помогает сохранить историческую правду и познакомить молодёжь с именами своих земляков‑героев.
Ознакомиться с материалами Аллеи Памяти можно ежедневно в часы работы Парка имени 1 Мая — с 6:00 до 23:00.
Ранее сообщалось, что аллею из 30 лип высадили в Кстовском районе в День памяти и скорби.
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