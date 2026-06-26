Пентагон сменил стратегию: в США создали дешевый гиперзвук

В Lockheed Martin заявили, что новый аппарат превосходит предыдущие модели по скорости и дальности. При этом инженеры сделали акцент на снижении себестоимости и возможности запуска массового производства.
Подробные технические характеристики блока держатся в секрете. Известно, что устройство получило обозначение Next Generation Glide Body (NXGB). Его ключевая особенность — клиновидная форма. Такая конструкция, по данным компании, обеспечивает более высокое отношение подъемной силы к сопротивлению, чем конический корпус предыдущего блока CHGB, который использовался в гиперзвуковых ракетах большой дальности LRHW.
Первые летные испытания ракеты с новым блоком NXGB запланированы на 2027 год.
Анонс новой разработки последовал за решением армии США, объявленным в апреле. Тогда военные отказались от дальнейших закупок блока CHGB (также производства Lockheed Martin) в пользу более дешевых альтернатив. Это решение приняли, несмотря на то что все летные испытания CHGB уже завершились, а в начале весны планировалось начать поставки первых ракет в войска.
Напомним характеристики предыдущей модели: CHGB разгонялся до 5 Махов (около 6 тыс. км/ч). Аппарат мог менять высоту и курс, что серьезно затрудняло его перехват системами ПРО.
Однако высокая стоимость и сложность производства ограничивали выпуск — не более 24 ракет в год. Цена одной единицы при этом колебалась от $35 млн до $40 млн.