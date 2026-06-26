Пентагон сменил стратегию: в США создали дешевый гиперзвук

Анонс новой разработки последовал за решением армии США, объявленным в апреле. Тогда военные отказались от дальнейших закупок блока CHGB (также производства Lockheed Martin) в пользу более дешевых альтернатив. Это решение приняли, несмотря на то что все летные испытания CHGB уже завершились, а в начале весны планировалось начать поставки первых ракет в войска.