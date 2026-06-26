Верховный суд Крыма отменил освобождение экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека

Верховный суд Республики Крым отменил решение Киевского районного суда Симферополя об изменении меры пресечения бывшему депутату Государственной думы Руслану Бальбеку. По итогам заседания 26 июня политик был вновь заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела, сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя суда.
Ранее, 15 июня, районный суд выпустил Бальбека из СИЗО, заменив содержание под стражей на запрет определенных действий. Однако это решение было пересмотрено вышестоящей инстанцией.
Напомним, крымского политика объявили в федеральный розыск летом 2025 года. В сентябре того же года его задержали в Кабардино-Балкарии. По данным защиты, Бальбеку предъявлены обвинения в клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 128.1, ч. 3 ст. 272 и ст. 137 УК РФ). Свою вину экс-депутат не признает.
Вместе с ним по данному делу проходят и другие фигуранты, в том числе сотрудница министерства здравоохранения Крыма Фатиме Совхоз и журналистка Анна Гажала. На имущество и банковские счета обвиняемых наложен арест.