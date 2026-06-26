Верховный суд Крыма отменил освобождение экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека

Напомним, крымского политика объявили в федеральный розыск летом 2025 года. В сентябре того же года его задержали в Кабардино-Балкарии. По данным защиты, Бальбеку предъявлены обвинения в клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 128.1, ч. 3 ст. 272 и ст. 137 УК РФ). Свою вину экс-депутат не признает.