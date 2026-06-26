Экспертиза одобрила проект осушительной сети на Сельме

Проект строительства строительства осушительной сети на территории в границах ул. Украинская — Согласия — Рассветная — Горького в Калининграде прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 25 июня. Документацию для экспертизы подготовили ООО «Дорсервис-Калининград». В качестве экспертной организации выступил Калининградский центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Строительством займется МБУ «Управление капитального строительства» Калининграда.
В 2022 году сообщалось, что власти Калининграда планируют построить открытую осушительную сеть на Сельме в границах ул. Украинская — Согласия — Рассветная — Горького. Протяженность планируемой осушительной сети — 5,4 км, построить её хотели к 2024 году.
Предполагаемая стоимость капитального строительства на 2022 год составляла 82,2 млн рублей. Из них 4,6 млн рублей планировалось выделить на проектно-изыскательские работы, 77,5 млн рублей — непосредственно на строительство.